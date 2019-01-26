Динуайдди принял решение прооперировать палец руки

Защитник «Бруклин Нетс» Спенсер Динуайдди принял решение перенести операцию на большом пальце руки. Повреждение беспокоило баскетболиста уже на протяжении нескольких недель, но он откладывал решение проблемы, надеясь помочь команде побороться за место в плей-офф. Предполагалось, что Динуайдди и дальше будет откладывать вмешательство хирургов.

Но, как сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски, оперативное вмешательство ждёт игрока уже в понедельник, 28 января.

В нынешнем сезоне защитник — один из лидеров «Бруклин Нетс». Динуайдди принял участие в 49 матчах, набирая в них 17,2 очка, собирая 2,5 подбора и совершая 5,0 передачи за 28,6 минуты игрового времени в среднем.