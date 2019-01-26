Прифтис: временами УНИКС будто отсутствовал на площадке

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис поделился впечатлениями от поражения своей команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом» (85:91), отметив слабую игру подопечных.

«Немногое скажешь после такого матча. Во-первых, поздравляю «Нижний» с победой, они провели отличную вторую половину. Во-вторых, тот факт, что мы пропустили 60 очков после большого перерыва и 38 очков в третьей четверти, говорит обо всём. С такими показателями матчи не выигрывают.

Последние 20 минут стали настоящим разочарованием. И, конечно, стоит отметить высокий уровень реализации трёхочковых бросков у «Нижнего». Мы в свою очередь были очень пассивны в защите и временами будто отсутствовали на площадке», — приводит слова специалиста официальный сайт Единой лиги ВТБ.