16 очков Янга помогли «Енисею» победить «Зелену Гуру»

«Енисей» одержал победу в гостях в матче с «Зеленой Гурой» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Уже в первой четверти красноярцы обозначили претензии на победу, выиграв её со счётом 20:18. Во второй десятиминутке сибиряки повели уже с двузначным счётом — 44:33.

После большого перерыва польская команда попыталась отыграться и сократила отставание до 8 очков — 57:65. Но в заключительном игровом отрезке красноярцы снова прибавили и оформили уверенную победу со счётом 83:72.

Самым результативным в составе победителей стал Алекс Янг, собравший коллекцию из 16 очков, 5 подборов и 4 результативных передач. У «Зелены Гуры» 16 баллов набрал Маркел Старкс, дабл-дабл из 10 очков и 10 подборов оформил Адам Хрицанюк.