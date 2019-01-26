Итудис: обидно за Кулагина. Его отсутствие для нас — ключевой фактор

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от поединка регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Цмоки-Минск», который состоится завтра, 27 января.

«Нам предстоит провести четыре матча за восемь дней. Это своего рода пара спаренных поединков. Единственный момент — три встречи мы проведём в Москве. Сейчас мы перебрались из Барселоны в Минск.

«Цмоки» сменили тренера и недавно приобрели новых игроков. Безусловно, для нас особенно важно контролировать нагрузку. Мне очень обидно за Мишу Кулагина. Для нас, тренеров, его отсутствие — ключевой фактор.

Миша был вовлечён в процесс, он проводил серьёзные минуты в большинстве матчей Лиги ВТБ и Евролиги. Надеюсь, травма не выбьет его из строя надолго. Сейчас же нам предстоит использовать баскетболистов, которые много играют в Евролиге, поскольку нам ещё не хватает и Кори. Надеюсь, мы не поплатимся за это. Сейчас мы в хорошей ситуации, и я рад, что мы вернулись на победный путь», — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.