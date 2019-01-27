«Голден Стэйт» одержал 10-ю победу подряд, обыграв «Бостон» в гостях

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Бостон Селтикс» на домашней площадке принимал «Голден Стэйт Уорриорз» и уступил со счётом 111:115 (26:29, 33:32, 25:29, 27:25). Для «Уорриорз» эта победа стала 10-й кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Одним из главных героев встречи стал форвард «Голден Стэйт» Кевин Дюрант, на счету которого 33 очка. 24 очка набрал Стивен Карри, 21 — у Клэя Томпсона. 11 подборов и 8 передач в активе Дрэймонда Грина.

В составе «Селтикс» самым результативным игроком стал Кайри Ирвинг, оформивший дабл-дабл из 32 очков и 10 передач. Также дабл-даблом отметился центровой Эл Хорфорд (22 очка, 13 подборов). На счету Джейсона Тейтума 20 очков.