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«Голден Стэйт» одержал 10-ю победу подряд, обыграв «Бостон» в гостях

«Голден Стэйт» одержал 10-ю победу подряд, обыграв «Бостон» в гостях
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Бостон Селтикс» на домашней площадке принимал «Голден Стэйт Уорриорз» и уступил со счётом 111:115 (26:29, 33:32, 25:29, 27:25). Для «Уорриорз» эта победа стала 10-й кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Одним из главных героев встречи стал форвард «Голден Стэйт» Кевин Дюрант, на счету которого 33 очка. 24 очка набрал Стивен Карри, 21 — у Клэя Томпсона. 11 подборов и 8 передач в активе Дрэймонда Грина.

В составе «Селтикс» самым результативным игроком стал Кайри Ирвинг, оформивший дабл-дабл из 32 очков и 10 передач. Также дабл-даблом отметился центровой Эл Хорфорд (22 очка, 13 подборов). На счету Джейсона Тейтума 20 очков.

НБА - регулярный чемпионат
27 января 2019, воскресенье. 04:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
111:115
(26:29, 33:32, 25:29, 27:25)
Голден Стэйт Уорриорз
Окленд
Бостон Селтикс: Ирвинг - 32, Хорфорд - 22, Тейтум - 20, Смарт - 12, Браун - 10, Моррис - 9, Розир - 2, Хэйворд - 2, Бэйнс - 2, Уонамэйкер, Тайс, Ябуселе, Оджелей
Голден Стэйт Уорриорз: Дюрант - 33, Карри - 24, Томпсон - 21, Казинс - 15, Луни - 8, Ливингстон - 8, Грин - 5, Игуодала - 1, Ли, Белл, Кук, Маккинни, Дерриксон
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