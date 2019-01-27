Эффектный трёхочковый через руки Стивена Карри — в топ-10 дня в НБА

Эффектный трёхочковый через руки соперника разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стивена Карри, мощные данки центрового «Индианы Пэйсерс» Майлза Тёрнера и атакующего защитника «Филадельфии Сиксерс» Кори Брюэра, роскошный проход с разворотом на 360 градусов центрового «Денвер Наггетс» Мэйсона Пламли, шикарный аллей-уп в исполнении игроков «Мемфис Гриззлиз» Аарона Холидэя и Жоакима Ноа, сокрушительное добивание сверху мощного форварда «Индианы» Таддеуса Янга, а также красивый перевод мяча за спиной разыгрывающего «Денвера» Джамала Маррея оказались среди лучших моментов матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата НБА.

Видео доступно для просмотра на официальном канале лиги на сервисе YouTube.