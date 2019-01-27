Дабл-дабл Зака не спас ВЭФ от поражения в матче с «Астаной»

«Астана» одержала победу на домашней арене в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ВЭФом. Команда из Казахстана с первых минут завладела преимущество и повела в счёте уже в стартовой четверти — 25:20. Во второй десятиминутке преимущество хозяев стало двузначным — 49:36.

После большого перерыва рижане резко прибавили и в третьей четверти значительно сократили отставание — 60:64. Тем не менее уже в заключительном игровом отрезке «Астана» сумела прибавить и оформила рывок. Он помог команде завоевать уверенную победу — 90:77.

Лучшим в составе коллектива из Казахстана стал Стивен Холт, набравший 22 очка и собравший 6 подборов. У рижской команды дабл-дабл из 21 очка и 14 подборов оформил Стив Зак.