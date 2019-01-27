Маклин может сыграть с ЦСКА, Фалль восстановится к марту

Генеральный менеджер «Локомотива-Кубань» Алексей Саврасенко рассказал, как обстоят дела в команде с травмированными. По словам функционера, к матчу с ЦСКА в строй может вернуться Джамел Маклин. А вот форвард сборной Франции Мустафа Фалль останется вне игры до марта.

«Возможно, Маклин восстановится после повреждения и примет участие в игре с ЦСКА в Единой лиге. Очень надеемся на это. Что касается Фалля, ждём его возвращения к первой игре плей-офф Еврокубка. Его мощи нам не хватает», — приводит слова Саврасенко издание «Известия».

Встреча ЦСКА — «Локомотив-Кубань» состоится 3 февраля 2019 года. В матче первого круга «железнодорожники» на домашней арене крупно проиграли московской команде — 76:93.