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ЦСКА разгромил «Цмоки-Минск» благодаря 24 очкам Хэкетта

ЦСКА разгромил «Цмоки-Минск» благодаря 24 очкам Хэкетта
Баскетбол / Единая лига ВТБ

ЦСКА на выезде разгромил «Цмоки-Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. «Армейцы» с первой же четверти обозначили своё преимущество, поведя в счёте с разницей «+7». После первого перерыва гости не снизили активность, и к большому перерыву преимущество ЦСКА достигло уже 16 очков.

В третьей десятиминутке ЦСКА продолжил наращивать своё преимущество, к заключительной четверти доведя его до 29 очков и превратив концовку в формальность. Но и в финальном игровом отрезке «армейцы» не позволили ничего сделать минчанам, оформив победу с итоговым счётом 101:61 (23:16, 20:11, 28:15, 30:19).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дэниел Хэкетт, на счету которого 24 очка. В составе хозяев 19 очков набрал Виталий Лютыч.

Единая лига ВТБ
27 января 2019, воскресенье. 15:30 МСК
Цмоки-Минск
Минск, Беларусь
61:101
(16:23, 11:20, 15:28, 19:30)
ЦСКА
Москва, Россия
Цмоки-Минск: Лютыч - 19, Сарикопулос - 9, Кудрявцев - 9, Саддлер - 6, Мещеряков - 5, Раш - 5, Полищук - 4, Ситник - 2, Тростинецкий - 2, Вабищевич, Вашкевич
ЦСКА: Хэкетт - 22, Боломбой - 18, Родригес - 12, де Коло - 10, Антонов - 9, Ухов - 8, Воронцевич - 7, Лопатин - 7, Клайберн - 4, Хайнс - 4, Питерс, Курбанов
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