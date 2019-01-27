ЦСКА разгромил «Цмоки-Минск» благодаря 24 очкам Хэкетта

ЦСКА на выезде разгромил «Цмоки-Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. «Армейцы» с первой же четверти обозначили своё преимущество, поведя в счёте с разницей «+7». После первого перерыва гости не снизили активность, и к большому перерыву преимущество ЦСКА достигло уже 16 очков.



В третьей десятиминутке ЦСКА продолжил наращивать своё преимущество, к заключительной четверти доведя его до 29 очков и превратив концовку в формальность. Но и в финальном игровом отрезке «армейцы» не позволили ничего сделать минчанам, оформив победу с итоговым счётом 101:61 (23:16, 20:11, 28:15, 30:19).



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дэниел Хэкетт, на счету которого 24 очка. В составе хозяев 19 очков набрал Виталий Лютыч.