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Райкович: победа над ВЭФом была очень важна для «Астаны»

Райкович: победа над ВЭФом была очень важна для «Астаны»
Баскетбол / Единая лига ВТБ

Главный тренер «Астаны» Эмиль Райкович прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ВЭФом.

«Это была очень важная победа для нас. В предыдущем матче против УНИКСа мы уступили в самой концовке – не хватило совсем немного. Сегодня играли без нашего лидера Клеммонса, поэтому победа важна вдвойне, всех с ней поздравляю», — приводит слова Эмиля Райковича официальный сатй Единой лиги ВТБ.

Встреча завершилась со счётом 90:77 (25:20, 24:16, 15:24, 26:17).

«Астана» после 14 встреч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ занимает пятую строчку в турнирной таблице. На счету ВЭФа 16 матчей в регулярном сезоне и рижский коллектив располагается на 10-й строчке в турнирной таблице.

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