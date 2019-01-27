Райкович: победа над ВЭФом была очень важна для «Астаны»

Главный тренер «Астаны» Эмиль Райкович прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ВЭФом.



«Это была очень важная победа для нас. В предыдущем матче против УНИКСа мы уступили в самой концовке – не хватило совсем немного. Сегодня играли без нашего лидера Клеммонса, поэтому победа важна вдвойне, всех с ней поздравляю», — приводит слова Эмиля Райковича официальный сатй Единой лиги ВТБ.



Встреча завершилась со счётом 90:77 (25:20, 24:16, 15:24, 26:17).



«Астана» после 14 встреч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ занимает пятую строчку в турнирной таблице. На счету ВЭФа 16 матчей в регулярном сезоне и рижский коллектив располагается на 10-й строчке в турнирной таблице.