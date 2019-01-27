Гайлитис: в матче с «Астаной» ВЭФ выглядел очень уставшим

Главный тренер ВЭФа Янис Гайлитис прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Астаной».



«Сегодня очень плохо начали матч. Конечно, мы разбирали «Астану» и знали, как они играют, но нам не хватило жёсткости и концентрации. Мы сегодня выглядели очень уставшими, а в атаке не хватало идей и разнообразия», — приводит слова Яниса Гайлитиса официальный сатй Единой лиги ВТБ.



Встреча завершилась победой «Астаны» со счётом 90:77 (25:20, 24:16, 15:24, 26:17).



«Астана» после 14 встреч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ занимает пятую строчку в турнирной таблице. На счету ВЭФа 16 матчей в регулярном сезоне, рижский коллектив располагается на 10-й строчке в турнирной таблице.