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Итудис: серьёзно сыграли как в защите, так и в нападении

Итудис: серьёзно сыграли как в защите, так и в нападении
Баскетбол / Единая лига ВТБ

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Цмоки-Минск». Итудис отметил серьёзную игру своей команды как в защите, так и в нападении. Кроме этого, по словам Итудиса, команда равномерно распределила игровое время.

«Мы очень серьёзно сыграли как в защите, так и в нападении. Поздравляю команду с таким подходом к делу. Мы показывали хороший баскетбол, играли с энтузиазмом, равномерно распределили игровое время. Это важно, поскольку нужно контролировать нагрузку на некоторых игроков. И мы сумели это сделать», — приводит слова Димитриса Итудиса официальный сайт московского клуба.

Встреча завершилась со счётом 101:61 (23:16, 20:11, 28:15, 30:19).

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