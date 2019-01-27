Итудис: серьёзно сыграли как в защите, так и в нападении

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Цмоки-Минск». Итудис отметил серьёзную игру своей команды как в защите, так и в нападении. Кроме этого, по словам Итудиса, команда равномерно распределила игровое время.



«Мы очень серьёзно сыграли как в защите, так и в нападении. Поздравляю команду с таким подходом к делу. Мы показывали хороший баскетбол, играли с энтузиазмом, равномерно распределили игровое время. Это важно, поскольку нужно контролировать нагрузку на некоторых игроков. И мы сумели это сделать», — приводит слова Димитриса Итудиса официальный сайт московского клуба.



Встреча завершилась со счётом 101:61 (23:16, 20:11, 28:15, 30:19).