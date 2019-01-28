«Клипперс» выиграли у «Сакраменто», «Кливленд» победил «Чикаго» в гостях

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Чикаго Буллз» на домашней площадке принимал «Кливленд Кавальерс» и уступил со счётом 101:104 (29:27, 24:24, 26:28, 22:25). «Кавальерс» прервали серию поражений из шести матчей.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

По 18 очков в составе победителей набрали Джордан Кларксон и Алек Бёркс, 17 — у Джеди Османа. В составе «Чикаго» дабл-даблами отметились Лаури Маркканен (21 очко, 15 подборов) и Зак Лавин (17 очков, 12 подборов).

В параллельном матче «Лос-Анджелес Клипперс» дома уверенно обыграл «Сакраменто Кингз» — 122:108 (34:21, 33:30, 20:25, 35:32). Для «Клипперс» эта победа стала третьей кряду.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Клипперс» Монтрезл Харрелл, набравший 25 очков. Дабл-дабл из 12 очков и 10 передач оформил Лу Уильямс. Близок к трипл-даблу был Патрик Беверли, в активе которого 16 очков, 10 подборов и 8 передач.