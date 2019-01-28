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«Клипперс» выиграли у «Сакраменто», «Кливленд» победил «Чикаго» в гостях

«Клипперс» выиграли у «Сакраменто», «Кливленд» победил «Чикаго» в гостях
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Чикаго Буллз» на домашней площадке принимал «Кливленд Кавальерс» и уступил со счётом 101:104 (29:27, 24:24, 26:28, 22:25). «Кавальерс» прервали серию поражений из шести матчей.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

По 18 очков в составе победителей набрали Джордан Кларксон и Алек Бёркс, 17 — у Джеди Османа. В составе «Чикаго» дабл-даблами отметились Лаури Маркканен (21 очко, 15 подборов) и Зак Лавин (17 очков, 12 подборов).

В параллельном матче «Лос-Анджелес Клипперс» дома уверенно обыграл «Сакраменто Кингз» — 122:108 (34:21, 33:30, 20:25, 35:32). Для «Клипперс» эта победа стала третьей кряду.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Клипперс» Монтрезл Харрелл, набравший 25 очков. Дабл-дабл из 12 очков и 10 передач оформил Лу Уильямс. Близок к трипл-даблу был Патрик Беверли, в активе которого 16 очков, 10 подборов и 8 передач.

НБА - регулярный чемпионат
27 января 2019, воскресенье. 23:30 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
101:104
(29:27, 24:24, 26:28, 22:25)
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Чикаго Буллз: Маркканен - 21, Лавин - 17, Лопес - 16, Селден - 15, Портис - 9, Паркер - 8, Данн - 6, Арчидиаконоу - 5, Блэкени - 4, Харрисон, Фелисио, Алкинс, Сэмпсон
Кливленд Кавальерс: Кларксон - 18, Бёркс - 18, Осман - 17, Деллаведова - 16, Худ - 14, Жижич - 8, Секстон - 7, Адель - 6, Фрай, Нэнс, Симмонс
НБА - регулярный чемпионат
27 января 2019, воскресенье. 23:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
122:108
(34:21, 33:30, 20:25, 35:32)
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Лос-Анджелес Клипперс: Харрелл - 25, Харрис - 18, Жильжо-Александер - 17, Беверли - 16, Брэдли - 12, Л. Уильямс - 12, Скотт - 8, Мотли - 6, Робинсон - 4, Гортат - 4, Торнвелл, Уоллес, Марьянович
Сакраменто Кингз: Фокс - 21, Богданович - 19, Шамперт - 16, Хилд - 16, Багли III - 14, Коли-Стайн - 9, Феррелл - 6, Джайлс - 4, Бьелица - 3, Мейсон, Маклемор, Джексон, Куфос
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