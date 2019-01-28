36 очков Джорджа и трипл-дабл Уэстбрука помогли «Оклахоме» обыграть «Милуоки»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Оклахома-Сити Тандер» на домашней площадке принимал «Милуоки Бакс» и победил со счётом 118:112 (31:25, 25:17, 33:37, 29:33). Таким образом, прервалась победная серия «Бакс», которая составляла шесть матчей.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал форвард «Оклахомы» Пол Джордж, на счету которого 36 очков и 13 подборов. Очередным трипл-даблом отметился разыгрывающий хозяев Расселл Уэстбрук (13 очков, 13 подборов и 11 передач). 5 блокшотов совершил Джерами Грант.

Самым результативным игроком в составе «Милуоки» стал Яннис Адетокунбо, в активе которого 27 очков и 18 подборов. 22 очка набрал Крис Миддлтон, 19 — у Брука Лопеса.