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36 очков Джорджа и трипл-дабл Уэстбрука помогли «Оклахоме» обыграть «Милуоки»

36 очков Джорджа и трипл-дабл Уэстбрука помогли «Оклахоме» обыграть «Милуоки»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Оклахома-Сити Тандер» на домашней площадке принимал «Милуоки Бакс» и победил со счётом 118:112 (31:25, 25:17, 33:37, 29:33). Таким образом, прервалась победная серия «Бакс», которая составляла шесть матчей.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал форвард «Оклахомы» Пол Джордж, на счету которого 36 очков и 13 подборов. Очередным трипл-даблом отметился разыгрывающий хозяев Расселл Уэстбрук (13 очков, 13 подборов и 11 передач). 5 блокшотов совершил Джерами Грант.

Самым результативным игроком в составе «Милуоки» стал Яннис Адетокунбо, в активе которого 27 очков и 18 подборов. 22 очка набрал Крис Миддлтон, 19 — у Брука Лопеса.

НБА - регулярный чемпионат
28 января 2019, понедельник. 02:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
118:112
(31:25, 25:17, 33:37, 29:33)
Милуоки Бакс
Милуоки
Оклахома-Сити Тандер: Джордж - 36, Грант - 16, Фергюсон - 15, Адамс - 14, Шрёдер - 14, Уэстбрук - 13, Ноэль - 6, Надер - 4, Фелтон, Диалло, Луваву-Кабарро, Абринес, Паттерсон
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 27, Миддлтон - 22, Лопес - 19, Брогдон - 18, Бледсо - 11, Снелл - 8, Браун - 5, Хилл - 2, Уилсон, Мейкер, Смит, Коннотон, Ильясова
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