«Сан-Антонио» победил «Вашингтон», «Юта» — «Миннесоту»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Сан-Антонио Спёрс» (29-22) одержал домашнюю победу над «Вашингтон Уизардс» — 132:119 (21-28).



Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Ламаркус Олдридж, набравший 30 очков. Демар Дерозан не принимал участия в матче. У гостей по 21 баллу набрали Брэдли Бил и Томаш Саторански, 20 – Тревор Ариза. Томас Брайант оформил дабл-дабл из 15 очков и 10 подборов.



В параллельной встрече «Юта Джаз» (29-22) на выезде взял верх над «Миннесотой Тимбервулвз» (24-26) — 125:111.



В составе победителей 29 очков набрал Донован Митчелл, 18 – Рики Рубио, 17 – Руди Гобер. Деррик Фэйворс оформил дабл-дабл из 11 баллов и 11 подборов. У «Миннесоты» 35 очков в активе Эндрю Уиггинса, 22 – у Карла-Энтони Таунса.