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«Сан-Антонио» победил «Вашингтон», «Юта» — «Миннесоту»

«Сан-Антонио» победил «Вашингтон», «Юта» — «Миннесоту»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Сан-Антонио Спёрс» (29-22) одержал домашнюю победу над «Вашингтон Уизардс» — 132:119 (21-28).

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Ламаркус Олдридж, набравший 30 очков. Демар Дерозан не принимал участия в матче. У гостей по 21 баллу набрали Брэдли Бил и Томаш Саторански, 20 – Тревор Ариза. Томас Брайант оформил дабл-дабл из 15 очков и 10 подборов.

В параллельной встрече «Юта Джаз» (29-22) на выезде взял верх над «Миннесотой Тимбервулвз» (24-26) — 125:111.

В составе победителей 29 очков набрал Донован Митчелл, 18 – Рики Рубио, 17 – Руди Гобер. Деррик Фэйворс оформил дабл-дабл из 11 баллов и 11 подборов. У «Миннесоты» 35 очков в активе Эндрю Уиггинса, 22 – у Карла-Энтони Таунса.

НБА - регулярный чемпионат
28 января 2019, понедельник. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
132:119
(36:26, 34:43, 29:17, 33:33)
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Сан-Антонио Спёрс: Олдридж - 30, Дав. Бертанс - 21, Уайт - 16, Форбс - 16, Миллз - 15, Белинелли - 13, Гэй - 11, Пау Газоль - 5, Пёлтль - 4, Мету - 1, Уокер, Пондекстер, Каннингем
Вашингтон Уизардс: Бил - 21, Саторански - 21, Ариза - 20, Брайант - 15, Грин - 15, Портер - 13, Рэндл - 11, Браун - 3, Робинсон, Деккер, Маинми, Макрай
НБА - регулярный чемпионат
28 января 2019, понедельник. 03:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
111:125
(22:25, 28:28, 35:37, 26:35)
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Миннесота Тимбервулвз: Уиггинс - 35, Таунс - 22, Бэйлесс - 19, Денг - 15, Дьенг - 8, Гибсон - 4, Окоги - 3, Шарич - 3, Террелл - 2, Уильямс, Роуз, Бэйтс-Диоп, Толливер
Юта Джаз: Митчелл - 29, Рубио - 18, Гобер - 17, Инглс - 15, Краудер - 15, Корвер - 13, Фэйворс - 11, Ньянг - 5, О'Нил - 2, Аллен, Митру-Лонг, Юдо, Кавано
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