Дончич побил рекорд Джеймса, оформив трипл-дабл с 30 очками в 19 лет

Защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич набрал 35 очков, совершил 12 подборов и отдал 10 передач в матче регулярного чемпионата НБА с «Торонто Рэпторс» в возрасте 19 лет и 334 дней. Таким образом, он стал самым молодым игроком в истории лиги, оформившим трипл-дабл с 30 очками. Предыдущее высшее достижение принадлежало Леброну Джеймсу, который в возрасте 20 лет и 100 дней в составе «Кливленд Кавальерс» записал в актив подобный трипл-дабл в сезоне-2004/05.



Этот трипл-дабл стал для Дончича вторым в карьере. Он также является вторым в списке самых молодых игроков, оформивших трипл-даблы, уступая только разыгрывающему «Филадельфия Сиксерс» Маркелу Фульцу.



Встреча завершилась домашним поражением «Далласа» со счётом 120:123.

«Торонто» обыграл «Даллас», несмотря на трипл-дабл Дончича