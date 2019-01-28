Зверский данк Гэя – в видеообзоре матча «Сан-Антонио» – «Вашингтон»

«Сан-Антонио Спёрс» дома встречался с «Вашингтон Уизардс» в матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА. В число лучших моментов игры вошли зверский данк лёгкого форварда «Сан-Антонио» Руди Гэя, а также эффектные трёхочковые его партнёров по команде разыгрывающего Пэтти Миллза и атакующего защитника Марко Белинелли.



Матч завершился победой «Сан-Антонио» со счётом 132:119. Самым результативным игроком встречи с 30 очками стал мощный форвард победителей Ламаркус Олдридж. У «Вашингтона» отличились разыгрывающий Томаш Саторански и атакующий защитник Брэдли Бил, набравшие по 21 очку. Теперь «Уизардс» занимают 10-е место в Восточной конференции с соотношением побед и поражений 21-28, а «Спёрс» – 6-е в Западной (29-22).

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