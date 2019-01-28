Нёрс: Дончич как будто с другой планеты

Главный тренер «Торонто Рэпторс» Ник Нёрс после матча регулярного чемпионата НБА с «Даллас Маверикс» выразил восхищение игрой защитника соперника Луки Дончича.



«Мы никак не могли выбить Дончича из ритма, поскольку он сильный и хорошо меняет направление движения. А войдя в трёхсекундную, Лука просто взрывался. В одном из эпизодов у нас вроде бы отлично сработала подстраховка. Но он, выпрыгнув, завис в воздухе до последнего момента, а затем отдал невероятный пас двумя руками в правый угол. Дончич как будто с другой планеты», – передаёт слова Нёрса ESPN.



Встреча завершилась выездной победой «Торонто» со счётом 123:120. Дончич в ней набрал 35 очков, совершил 12 подборов и отдал 10 передач за 36 минут.

Дончич побил рекорд Джеймса, оформив трипл-дабл с 30 очками в 19 лет