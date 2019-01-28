Д'Антони: после возвращения Пола результативность Хардена не снизится

Главный тренер «Хьюстон Рокетс» Майк Д'Антони остался очень доволен возвращением в строй после травмы разыгрывающего Криса Пола в матче регулярного чемпионата НБА с «Орландо Мэджик».



«Когда Пол наберёт оптимальную форму, он сможет снять значительную долю нагрузки с плеч Джеймса Хардена. Тому не придётся больше брать ответственность на себя в каждом критическом моменте. Но от этого Харден станет играть ещё лучше. Не думаю, что его результативность снизится. Против «Орландо» он провёл на площадке 37 минут. Однако если у нас будет возможность сократить игровое время Джеймса до 35 минут, у него появится больше энергии и он станет забивать чаще. Этот эффект особенно хорошо проявится в долгосрочной перспективе», – цитирует Д'Антони ESPN.



Встреча завершилась домашней победой «Хьюстона» со счётом 103:98. Харден в ней набрал 40 очков, а Пол – 12.

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