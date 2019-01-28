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Шикарный пас Хардена и эффектный финт Уэйда – в топ-10 дня в НБА

Шикарный пас Хардена и эффектный финт Уэйда – в топ-10 дня в НБА
Баскетбол / НБА

Стремительный проход через всю площадку защитника «Даллас Маверикс» Луки Дончича, завершённый мощным броском сверху, зубодробительные данки мощного форварда «Сан-Антонио Спёрс» Дависа Бертанса, его партнёра по команде форварда Руди Гэя и форварда «Оклахома-Сити Тандер» Пола Джорджа, эффектное обманное движение и последующий точный бросок атакующего защитника «Майами Хит» Дуэйна Уэйда, сокрушительное добивание сверху мощного форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Монтреза Хэррелла, а также шикарный пас атакующего защитника «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена не глядя в движении оказались среди лучших моментов матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата НБА.

Видео доступно для просмотра на официальном канале лиги на сервисе YouTube.

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