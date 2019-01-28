Керр: проиграл пари, поставив, что Казинс получит технический во втором же матче

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр признался, что недооценил выдержку центрового команды Демаркуса Казинса и расплатился за это деньгами.



«Я заключил пари по поводу того, когда Казинсу выпишут первый технический фол в нынешнем сезоне, и проиграл его. Я поставил на то, что Демаркусу дадут «технарь» уже во втором матче, но он получил его только в третьем», – передаёт слова Керра NBC Sports.



Казинс получил технический фол в матче регулярного чемпионата НБА с «Вашингтон Уизардс» за то, что толкнул центрового соперника Томаса Брайанта после стычки с ним. Ранее, ещё не восстановившись после травмы, центровой был удалён со скамейки во время встречи с «Нью-Йорк Никс» за спор с судьёй, не проведя на площадки ни одной секунды.

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