Стоттс: попробовав электронный планшет, уже не вернусь к доске с маркером

Главный тренер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Терри Стоттс выступает за внедрение новых технологий в работу наставников. В частности, он стал пользоваться электронным планшетом, чтобы давать установки игрокам во время матча.



«Я пока ещё только привыкаю пользоваться планшетом. Но назад к доске с маркером уже не вернусь. Размер картинки с площадкой такой же, как и на доске. Однако при этом я могу сохранять комбинации. Идея использовать компьютерную технику принадлежала руководителю отдела компьютерных технологий организации Джо Ли, и она дала отличный результат.



В моём распоряжении пять разных цветов. Экран очищается мгновенно. Это экономит время, которое я раньше тратил на то, чтобы стереть нарисованное ранее. Я имею возможность отменить последнее действие. Теперь у меня есть всё, что нужно», – цитирует Стоттса NBC Sports.