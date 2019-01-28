Едешко: главная проблема нашего баскетбола — нехватка залов и засилье легионеров

Олимпийский чемпион—1972 Иван Едешко рассказал о главных проблемах российского баскетбола.

«Главная проблема российского баскетбола — катастрофическая нехватка залов. После фильма «Движение вверх» многие стали отдавать своих детей на баскетбол, но из-за отсутствия инфраструктуры во многих регионах России не всем детям удалось записаться в секции. Я много езжу по стране, родители приходят и жалуются на эту проблему. Действительно, за последние годы в нашей стране было построено очень много спортивных объектов, и тут я снимаю шляпу перед нашим правительством, но баскетбол немного забыли.

Кириленко на своём месте и делает всё, что в его силах, но в идеале баскетбол должен стать национальным видом спорта. Как в США. Только тогда мы сможем построить такой же мостик между студенческим и профессиональным спортом. Посмотрите, сколько студентов попадают на драфт NBA, а теперь скажите мне, кто из российского студенческого баскетбола выступает в Единой лиге или даже Суперлиге. Таких единицы.

Ещё одна глобальная проблема — засилье легионеров. Во всех клубах Единой лиги российские игроки практически не получают игрового времени. Я хожу на ЦСКА и поражаюсь, что даже игроки сборной, особенно в матчах Евролиги, постоянно сидят на скамейке запасных. Что уж говорить про молодых ребят, которые вообще остаются без игровой практики. Такими темпами результаты нашей национальной команды через несколько лет станут ещё ниже», — сказал Едешко «Известиям».