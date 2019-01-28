Источник: Энтони Дэвис попросил «Нью-Орлеан» обменять его

Форвард команды НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвис попросил руководство клуба об обмене, сообщает журналист ESPN Эдриан Войнаровски.



Форвард может выйти на рынок свободных агентов в 2020 году.

«Агент Рич Пол (агент Дэвиса. — Прим. ред.) уведомил «Нью-Орлеан», что Дэвис не намерен продлевать с «Пеликанс» контракт, и он запросил обмен. Энтони хочет быть честным и ясным в своих намерениях, и это причина для информирования о решении сейчас. Это в интересах Энтони и будущего команды», — цитирует Пола в «Твиттере» Войнаровски.

На данный момент Дэвис травмирован. В нынешнем сезоне средние показатели 25-летнего форварда составляют 29,3 очка, 13,3 подбора, 4,4 передачи, 2,6 блок-шота и 1,7 перехвата за 37,0 минуты. «Пеликанс» занимают 13-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА с 22 победами и 28 поражениями.