Алимпиевич: мы хорошо знаем, как играть с таким сильным соперником, как «Химки»

Главный тренер «Автодора» Душан Алимпиевич поделился своими мыслями о предстоящем матче с «Химками» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.



«В ближайшие шесть дней мы проведём сразу три матча. Первый – с «Химками». Предстоящий поединок является крайне значимым для нашей уверенности после болезненного поражения в Финляндии. Очень хорошо, что все наши игроки готовы к матчу. У нас было три дня на подготовку. «Химки» – опытная команда Евролиги, которая также является одним из лидеров Лиги ВТБ. У них глубокий состав из 12 игроков, которых они активно задействуют. Длинная «скамейка» является огромным преимуществом всех команд Евролиги и Еврокубка. Но мои игроки готовы к этому вызову.



Мы хорошо знаем, как играть с таким сильным соперником, как «Химки», что продемонстрировали в победном матче с «Зенитом». Предыдущие игры стали хорошим уроком для нас. Постараемся приложить все усилия, чтобы выглядеть лучше. Нам следует не позволять соперникам выполнять лёгкие открытые броски в нападении. Поэтому с самых первых секунд от всех наших игроков потребуется высокий уровень концентрации и уверенности в себе», — приводит слова Алимпиевича пресс-служба команды.