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«Химки» на выезде выиграли у «Автодора» в Единой лиге ВТБ

«Химки» на выезде выиграли у «Автодора» в Единой лиге ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ

В матче Единой лиги ВТБ подмосковный клуб «Химки» в гостях обыграл «Автодор» с счётом 100:92 (26:23, 24:24, 21:23, 29:22).

Самым результативным игроком встречи оказался защитник саратовской команды Трэй Голден, в активе которого 23 очка и 12 результативных передач. Его партнёр Борис Савович набрал 21 очко. В составе гостей наибольшее количество очков у Тони Крокера — 18.

«Химки» одержали 12-ю победу в турнире и занимают второе место в турнирной таблице. Команда из Саратова проиграла вторую встречу подряд и находится на восьмой позиции.

Единая лига ВТБ
28 января 2019, понедельник. 18:00 МСК
Автодор
Саратов, Россия
92:100
(23:26, 24:24, 23:21, 22:29)
Химки
Химки, Россия
Автодор: Голден - 23, Савович - 21, МакЛин - 12, Забелин - 11, Кравиш - 9, Михайловский - 8, Бьюфорд - 8, Заряжко, Айрлэнд, Квитковских, Рожков, Харисов
Химки: Крокер - 18, Микки - 17, Вяльцев - 14, Томас - 14, Маркович - 12, Моня - 8, Дженкинс - 8, Губанов - 5, Бост - 4, Зайцев, Якушин, Ткаченко
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