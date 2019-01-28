«Химки» на выезде выиграли у «Автодора» в Единой лиге ВТБ

В матче Единой лиги ВТБ подмосковный клуб «Химки» в гостях обыграл «Автодор» с счётом 100:92 (26:23, 24:24, 21:23, 29:22).

Самым результативным игроком встречи оказался защитник саратовской команды Трэй Голден, в активе которого 23 очка и 12 результативных передач. Его партнёр Борис Савович набрал 21 очко. В составе гостей наибольшее количество очков у Тони Крокера — 18.

«Химки» одержали 12-ю победу в турнире и занимают второе место в турнирной таблице. Команда из Саратова проиграла вторую встречу подряд и находится на восьмой позиции.