Алимпиевич: у «Автодора» был шанс обыграть «Химки»

Главный тренер «Автодора» Душан Алимпиевич поделился впечатлениями от проигрыша команды в матче лиги ВТБ с «Химками» (92:100), посетовав на слабую игру подопечных в обороне.

«Прежде всего хочу поздравить «Химки» и их тренера с победой. Я не должен говорить ничего плохого своим игрокам. Мы вновь показали, что у нас очень хорошее качество в нападении и мы способны набирать более 90 очков против любой команды даже уровня Евролиги.

Но у нас по-прежнему много проблем в защите. Нельзя выиграть такой матч, когда пропускаешь сто очков. Сегодня мы играли лучше, чем в предыдущих встречах, но этого оказалось недостаточно. У нас был шанс обыграть «Химки», потому что они приехали в Саратов без двух ведущих игроков, которые травмированы. Но для этого мы должны были играть намного лучше", — приводит слова специалиста официальный сайт Единой лиги ВТБ.