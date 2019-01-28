Леброн Джеймс, возможно, вернётся на паркет 1 февраля

1 февраля в Лос-Анджелесе состоится очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором силами померятся две местные команды — «Лейкерс» и «Клипперс». Вероятно, в этой встрече сможет принять участие форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, сообщает Clutch Points. Тем не менее пока этому нет никаких гарантий, всё будет зависеть от того, как отреагирует организм баскетболиста на полноценные тренировочные нагрузки, которые ожидают его посреди недели.

Леброн Джеймс из-за травмы паха пропустил уже 16 встреч. В нынешнем сезоне форвард набирает 27,3 очка, совершает 8,3 подбора и отдаёт по 7,1 передачи за 35 минут игры.

В отсутствие лидера команды «Лейкерс» сумели победить только 6 раз и вылетели из зоны плей-офф.