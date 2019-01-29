«Голден Стэйт» разгромил «Индиану», «Шарлотт» обыграл «Никс»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Голден Стэйт Уорриорз» (36-14) на выезде разгромил «Индиану Пэйсерс» (32-17) — 132:100.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Стивен Карри, набравший 26 очков. 22 балла на счету Демаркуса Казинса, 16 – у Кевина Дюранта, 15 – у Кевона Луни. В составе хозяев 16 очков в активе Майлза Тёрнера, 15 – у Бояна Богдановича.

В параллельной встрече «Шарлотт Хорнетс» (24-25) одержал домашнюю победу над «Нью-Йорк Никс» (10-39) — 101:92.

19 очков в составе «Никс» набрал Кевин Нокс. Тим Хардуэй-младший оформил дабл-дабл из 17 баллов и 10 подборов. У «Шарлотт» по 15 очков на счету Джереми Лэмба и Тони Паркера, по 14 – у Кембы Уокера и Малика Монка.