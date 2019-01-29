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«Голден Стэйт» разгромил «Индиану», «Шарлотт» обыграл «Никс»

«Голден Стэйт» разгромил «Индиану», «Шарлотт» обыграл «Никс»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Голден Стэйт Уорриорз» (36-14) на выезде разгромил «Индиану Пэйсерс» (32-17) — 132:100.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Стивен Карри, набравший 26 очков. 22 балла на счету Демаркуса Казинса, 16 – у Кевина Дюранта, 15 – у Кевона Луни. В составе хозяев 16 очков в активе Майлза Тёрнера, 15 – у Бояна Богдановича.

В параллельной встрече «Шарлотт Хорнетс» (24-25) одержал домашнюю победу над «Нью-Йорк Никс» (10-39) — 101:92.

19 очков в составе «Никс» набрал Кевин Нокс. Тим Хардуэй-младший оформил дабл-дабл из 17 баллов и 10 подборов. У «Шарлотт» по 15 очков на счету Джереми Лэмба и Тони Паркера, по 14 – у Кембы Уокера и Малика Монка.

НБА - регулярный чемпионат
29 января 2019, вторник. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
100:132
(22:40, 26:29, 31:32, 21:31)
Голден Стэйт Уорриорз
Окленд
Индиана Пэйсерс: Тёрнер - 16, Богданович - 15, Коллисон - 13, Холидей - 12, Янг - 11, Лиф - 8, Джозеф - 6, Сабонис - 6, Макдермотт - 6, Рид - 3, Самнер - 2, О'Куинн - 2, Джонсон
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 26, Казинс - 22, Томпсон - 16, Дюрант - 16, Луни - 15, Белл - 8, Ли - 7, Кук - 7, Игуодала - 6, Дерриксон - 5, Ливингстон - 4, Маккинни
НБА - регулярный чемпионат
29 января 2019, вторник. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
101:92
(30:24, 24:29, 17:18, 30:21)
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Шарлотт Хорнетс: Паркер - 15, Лэмб - 15, Монк - 14, Уокер - 14, Бриджес - 11, Эрнангомес - 11, Уильямс - 7, Батюм - 6, Бийомбо - 6, Кидд-Гилкрист - 2, Грэм, Бэйкон, Камински
Нью-Йорк Никс: Нокс - 19, Хардуэй-младший - 17, Робинсон - 10, Хезонья - 9, Бёрк - 9, Аллен - 8, Трир - 7, Вонле - 5, Томас - 5, Дотсон - 3, Кантер, Ли
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