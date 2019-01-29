«Денвер» вырвал победу у «Мемфиса», уступая «-25»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Денвер Наггетс» в гостях вырвал победу над «Мемфис Гриззлиз» — 95:92. В середине третьей четверти преимущество хозяев составляло 25 очков, но заключительный игровой отрезок закончился со счётом 35:15 в пользу команды из штата Колорадо.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Мемфиса» Марк Газоль, набравший 28 очков (также 9 подборов). Дабл-дабл из 23 баллов и 11 результативных передач оформил Майк Конли.

В составе победителей 24 очка набрал Никола Йокич. Он реализовал только одну попытку из восьми из-за дуги. 20 баллов на счету Уилла Бартона, 18 – у Малика Бизли.

«Денвер» (34-15) одержал третью победу кряду и закрепился на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. У «Мемфиса» (20-31) девять поражений в 10 матчах.