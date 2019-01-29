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«Денвер» вырвал победу у «Мемфиса», уступая «-25»

«Денвер» вырвал победу у «Мемфиса», уступая «-25»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Денвер Наггетс» в гостях вырвал победу над «Мемфис Гриззлиз» — 95:92. В середине третьей четверти преимущество хозяев составляло 25 очков, но заключительный игровой отрезок закончился со счётом 35:15 в пользу команды из штата Колорадо.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Мемфиса» Марк Газоль, набравший 28 очков (также 9 подборов). Дабл-дабл из 23 баллов и 11 результативных передач оформил Майк Конли.

В составе победителей 24 очка набрал Никола Йокич. Он реализовал только одну попытку из восьми из-за дуги. 20 баллов на счету Уилла Бартона, 18 – у Малика Бизли.

«Денвер» (34-15) одержал третью победу кряду и закрепился на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. У «Мемфиса» (20-31) девять поражений в 10 матчах.

НБА - регулярный чемпионат
29 января 2019, вторник. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
92:95
(30:16, 30:25, 17:19, 15:35)
Денвер Наггетс
Денвер
Мемфис Гриззлиз: Марк Газоль - 28, Конли - 23, Холидэй - 9, Андерсон - 9, Джексон - 8, Ноа - 7, Кабокло - 5, Мэк - 3, Грин, Картер, Уошберн, Рэбб
Денвер Наггетс: Йокич - 24, Бартон - 20, Бисли - 18, Харрис - 11, Моррис - 9, Крэйг - 5, Миллсэп - 4, Пламли - 4, Гудвин, Лайлз, Лайдон, Эрнангомес
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