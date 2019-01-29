НБА проведёт расследование в связи с запросом Энтони Дэвиса на обмен

Форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвис может получить штраф от Национальной баскетбольной ассоциации за запрос об обмене в другой клуб, информирует ESPN.

«Изучив новости, связанные с Дэвисом, мы начали расследование», — сказал представитель лиги.

НБА решала начать расследование, поскольку Рич Пол, агент Энтони, сообщил журналистам под запись о желании игрока продолжить карьеру в другой команде.

В нынешнем сезоне Дэвис принял участие в 41 матче регулярного чемпионата. Средние показатели 25-летнего форварда составляют 29,3 очка, 13,3 подбора, 4,4 передачи, 2,6 блок-шота и 1,7 перехвата за 37,0 минуты.

Главными претендентами на Энтони считаются «Лос-Анджелес Лейкерс», «Нью-Йорк Никс» и «Бостон Селтикс».