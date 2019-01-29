Карри первым в истории НБА реализовал 200 трёхочковых в 7 сезонах подряд

Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри реализовал шесть трёхочковых в выездном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Индианой Пэйсерс» (132:100).

Количество точных бросков Карри из-за дуги в нынешней кампании достигло отметки 203. Таким образом, 30-летний разыгрывающий стал первым в истории НБА, кому удалось реализовать как минимум 200 трёхочковых в 7 сезонах подряд.

«Голден Стэйт» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. Команда из Окленда одержала 36 побед и потерпела 14 поражений.

В следующей игре регулярного чемпионата «Уорриорз» встретятся с «Филадельфией Сиксерс». Матч пройдёт в Окленде на «Оракл-Арене» 1 февраля и начнётся в 6:30 мск.