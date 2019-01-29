Ирвинг летом может отказаться подписывать новый контракт с «Бостоном»

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Кайри Ирвинг пока не принял окончательного решения относительно своего будущего, сообщает Yahoo Sports.

1 июля Ирвинг станет неограниченно свободным агентом. В начале нынешнего сезона 26-летний баскетболист заявил, что подпишет новый долгосрочный контракт с «Селтикс», однако, по последней информации, растёт уверенность, что он продолжит карьеру в другом клубе.

Напомним, ранее Кайри раскритиковал партнёров по команде из-за неудовлетворительных результатов.

«Бостон» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В 50 матчах регулярного чемпионата подопечные Брэда Стивенса одержали 31 победу.

В следующей игре «Селтикс» встретятся с «Шарлотт Хорнетс». Матч состоится в Бостоне на арене «Ти-Ди Гарден» 31 января и начнётся в 3:30 мск.