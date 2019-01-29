К. Томпсона заинтересует переход в «Лейкерс», если клуб заполучит Энтони Дэвиса

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон предстоящим летом рассмотрит вариант с переходом в «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает ESPN.

1 июля Томпсон станет неограниченно свободным агентом и сможет заключить контракт с любым клубом. «Лейкерс» станут для 28-летнего игрока одной из приоритетных опций, если им удастся заполучить мощного форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвиса, а «Голден Стэйт» не предложит ему максимальное соглашение.

Напомним, ранее Рич Пол, агент Дэвиса, сообщил руководству «Нью-Орлеана», что его клиент хочет продолжить карьеру в другом клубе.

В нынешнем сезоне средние показатели Томпсона составляют 21,7 очка, 4,0 подбора, 2,0 передачи, 1,2 перехвата и 0,6 блок-шота за 34,2 минуты.