Эффектные проходы Йокича и Газоля — в видеообзоре матча «Мемфис» — «Денвер»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Мемфис Гриззлиз» принимал «Денвер Наггетс». Встреча прошла в Мемфисе на арене «ФедЭксФорум» и завершилась со счётом 95:92 в пользу гостей.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Гриззлиз» Марк Газоль, собравший коллекцию из 28 очков, 9 подборов, 3 передач и 2 блок-шотов. Центровой «Наггетс» Никола Йокич набрал 24 очка, собрал 5 подборов, совершил 4 перехвата и отдал 3 результативные передачи. Защитник Уилл Бартон записал в актив 20 очков, 5 подборов, 2 передачи и 1 перехват.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Денвер» (34-15) занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, «Мемфис» (20-31) — 14-е.