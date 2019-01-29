Курбанов, Хвостов, Харрисон и Келли получили «уайлд-кард» на Матч звёзд Лиги ВТБ

Единая лига ВТБ на официальном сайте объявила обладателей «уайлд-кард» на Матч звёзд, который пройдёт 17 февраля в Москве.

В состав команды «Звёзды России» получили приглашение форвард ЦСКА Никита Курбанов и защитник «Локомотива-Кубань» Дмитрий Хвостов.

В сборную «Звёзд мира» выбраны защитник «Енисея» Д'Анджело Харрисон и форвард «Пармы» Рашард Келли.

«Определяя обладателей «уайлд-кард», Лига руководствовалась результатами голосования, а также индивидуальными достижениями игроков.

Курбанов проводит отличный сезон за ЦСКА и является незаменимым для команды — как в защите, так и в нападении. Хвостов — основной разыгрывающий «Локомотива-Кубань» и сборной России, на Матче звёзд будет нужен организатор атак.

Харрисон из «Енисея» — настоящий шоумен и отличный игрок, один из лидеров красноярской команды. А Келли лидирует в Лиге по подборам и показывает очень яркую игру в составе «Пармы».

Уверена, все эти игроки органично впишутся в формат Матча звёзд», — сказала генеральный директор Лиги ВТБ Илона Корстин.