Пол Окенфолд и Паша Кореец записали для ЦСКА специальный трек

Британский диджей и продюсер Пол Окенфолд и российский DJ Korean (Паша Кореец) написали для баскетбольного клуба ЦСКА специальный трек. В его основу легла композиция Окенфолда «Ready Steady Go». Трек будет звучать во время представления «армейцев» на домашних матчах Евролиги.



«Представление команды – важная часть шоу перед матчем. Мы хотели, чтобы в этот момент звучала особая композиция, объединяющая болельщиков и команду. Мы обратились к нашему давнему болельщику Паше Корейцу, и он предложил сделать микс совместно с Окенфолдом. К нам приезжают команды и поклонники баскетбола со всей Европы, и они будут слышать что-то знакомое и что-то оригинальное одновременно», — цитирует президент ЦСКА Андрея Ватутина пресс-служба команды.