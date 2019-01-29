Йованович: «Локомотив-Кубань» нацелен взять реванш у АСВЕЛа

Завтра, 30 января, «Локомотив-Кубань» проведёт очередной матч второго группового раунда Еврокубка, в котором встретится на выезде с французским АСВЕЛом. В преддверии встречи ожиданиями от неё поделился наставник краснодарцев Владе Йованович, вспомнив о поражении от АСВЕЛа в первом круге.

«АСВЕЛ – отличная команда, которая лидирует в чемпионате Франции. Они проиграли несколько матчей в январе, но это не отменяет того факта, что клуб из Виллербана обладает мощным составом и поставленной игрой.

Мы уступили французам в «Баскет-холле» и теперь нацелены на реванш. Чтобы победить во Франции, «Локо» должен сыграть гораздо лучше, чем дома, особенно в атаке. Последние игры для нас сложились хорошо. Жду, что и на этот важнейший матч мои парни выйдут с правильным настроем», — приводит слова специалиста официальный сайт «Локомотива-Кубань».