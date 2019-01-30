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«Оклахома» победила «Орландо» в гостях, «Кливленд» выиграл у «Вашингтона»

«Оклахома» победила «Орландо» в гостях, «Кливленд» выиграл у «Вашингтона»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Орландо Мэджик» на домашней площадке принимал «Оклахома-Сити Тандер» и уступил со счётом 117:126 (35:32, 28:37, 31:22, 23:35). Для «Тандер» эта победа стала шестой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал форвард «Оклахомы» Пол Джордж, набравший 37 очков. Очередным трипл-даблом отметился разыгрывающий гостей Расселл Уэстбрук (23 очка, 14 передач, 14 подборов).

В параллельном матче «Кливленд Кавальерс» дома обыграл «Вашингтон Уизардс» — 116:113 (26:24, 27:23, 35:22, 28:44).

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Уизардс» Брэдли Бил, на счету которого 31 очко. Дабл-даблы в составе победителей оформили Анте Жижич (12 очков, 12 подборов) и Ларри Нэнс (13 очков, 11 подборов).

НБА - регулярный чемпионат
30 января 2019, среда. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
117:126
(35:32, 28:37, 31:22, 23:35)
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Орландо Мэджик: Вучевич - 27, Фурнье - 17, Гордон - 16, Росс - 16, Айзек - 11, Огастин - 11, Бамба - 9, Симмонс - 5, Грант - 5, Мартин, Бриско, Берч, Ивунду
Оклахома-Сити Тандер: Джордж - 37, Уэстбрук - 23, Шрёдер - 21, Грант - 18, Ноэль - 12, Диалло - 7, Надер - 5, Абринес - 3, Фелтон, Луваву-Кабарро, Адамс, Фергюсон, Паттерсон
НБА - регулярный чемпионат
30 января 2019, среда. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
116:113
(26:24, 27:23, 35:22, 28:44)
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Кливленд Кавальерс: Кларксон - 28, Осман - 26, Нэнс - 13, Секстон - 12, Жижич - 12, Деллаведова - 10, Бёркс - 8, Худ - 7, Пэйн, Фрай, Адель
Вашингтон Уизардс: Бил - 31, Макрай - 15, Ариза - 13, Пэйтон II - 11, Портер - 11, Грин - 9, Деккер - 7, Браун - 6, Брайант - 5, Саторански - 5, Рэндл, Маинми
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