«Оклахома» победила «Орландо» в гостях, «Кливленд» выиграл у «Вашингтона»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Орландо Мэджик» на домашней площадке принимал «Оклахома-Сити Тандер» и уступил со счётом 117:126 (35:32, 28:37, 31:22, 23:35). Для «Тандер» эта победа стала шестой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал форвард «Оклахомы» Пол Джордж, набравший 37 очков. Очередным трипл-даблом отметился разыгрывающий гостей Расселл Уэстбрук (23 очка, 14 передач, 14 подборов).

В параллельном матче «Кливленд Кавальерс» дома обыграл «Вашингтон Уизардс» — 116:113 (26:24, 27:23, 35:22, 28:44).

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Уизардс» Брэдли Бил, на счету которого 31 очко. Дабл-даблы в составе победителей оформили Анте Жижич (12 очков, 12 подборов) и Ларри Нэнс (13 очков, 11 подборов).