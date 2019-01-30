«Нью-Орлеан» выиграл у «Хьюстона», «Сан-Антонио» победил «Финикс»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Хьюстон Рокетс» на домашней площадке принимал «Нью-Орлеан Пеликанс» и уступил со счётом 116:121 (35:28, 31:31, 25:35, 25:27). «Рокетс» проиграли впервые за четыре матча, «Пеликанс» прервали серию из трёх поражений.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, в активе которого 37 очков, 11 подборов, 6 передач, 4 перехвата и 1 блокшот. Дабл-дабл оформил центровой «Нью-Орлеана» Джалил Окафор (27 очков, 12 подборов).

В параллельном матче «Сан-Антонио Спёрс» дома обыграл «Финикс Санз» — 126:124 (33:33, 37:34, 26:24, 30:33). Для «Санз» это поражение стало девятым кряду.