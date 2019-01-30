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«Нью-Орлеан» выиграл у «Хьюстона», «Сан-Антонио» победил «Финикс»

«Нью-Орлеан» выиграл у «Хьюстона», «Сан-Антонио» победил «Финикс»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Хьюстон Рокетс» на домашней площадке принимал «Нью-Орлеан Пеликанс» и уступил со счётом 116:121 (35:28, 31:31, 25:35, 25:27). «Рокетс» проиграли впервые за четыре матча, «Пеликанс» прервали серию из трёх поражений.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, в активе которого 37 очков, 11 подборов, 6 передач, 4 перехвата и 1 блокшот. Дабл-дабл оформил центровой «Нью-Орлеана» Джалил Окафор (27 очков, 12 подборов).

В параллельном матче «Сан-Антонио Спёрс» дома обыграл «Финикс Санз» — 126:124 (33:33, 37:34, 26:24, 30:33). Для «Санз» это поражение стало девятым кряду.

НБА - регулярный чемпионат
30 января 2019, среда. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
116:121
(35:28, 31:31, 25:35, 25:27)
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Хьюстон Рокетс: Харден - 37, Фарид - 19, Гордон - 17, Пол - 10, Эннис - 9, Такер - 9, Риверс - 8, Грин - 5, Илариу - 2, Крисс, Найт, Кларк
Нью-Орлеан Пеликанс: Окафор - 27, Холидей - 19, Кларк - 15, Миллер - 14, Фрейзер - 10, Джексон - 10, Хилл - 9, Уильямс - 8, Джонсон - 5, Диалло - 4, Миротич, Пэйтон, Мур
НБА - регулярный чемпионат
30 января 2019, среда. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
126:124
(33:33, 37:34, 26:24, 30:33)
Финикс Санз
Финикс
Сан-Антонио Спёрс: Олдридж - 29, Дав. Бертанс - 18, Белинелли - 17, Гэй - 16, Уайт - 15, Миллз - 12, Форбс - 12, Пёлтль - 4, Каннингем - 2, Пау Газоль - 1, Уокер, Пондекстер, Мету
Финикс Санз: Букер - 38, Кроуфорд - 22, Бриджес - 17, Убре - 14, Джексон - 14, Холмс - 10, Окобо - 5, Терри - 4, Эванс, Андерсон, Дэниелс, Бендер
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