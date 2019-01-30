Л. Дончич, Б. Симмонс, Д. Митчелл – среди участников Матча восходящих звёзд НБА

НБА определила составы участников на Матч восходящих звёзд, который пройдёт в рамках Звёздного уик-энда, сообщает официальный сайт лиги. Пятый год подряд встреча, на которую приглашаются игроки, выступающие в НБА не более двух сезонов, состоится в формате противостояния сборной США и сборной мира.



В состав сборной мира вошли О Джи Энуноби («Торонто Рэпторс»), Деандре Эйтон («Финикс Санс»), Богдан Богданович («Сакраменто Кингз»), Лука Дончич («Даллас Маверикс»), Шэй Гилджеус-Александер («Лос-Анджелес Клипперс»), Родион Куруцс («Бруклин Нетс»), Лаури Маркканен («Чикаго Буллз»), Джош Окоги («Миннесота Тимбервулвз»), Джеди Осман («Кливленд Кавальерс») и Бен Симмонс («Филадельфия Сиксерс»).



Сборную США составят Джерретт Аллен («Бруклин Нетс»), Марвин Бэгли («Сакраменто Кингз»), Лонзо Болл («Лос-Анджелес Лейкерс»), Джон Коллинз («Атланта Хоукс»), Деаарон Фокс («Сакраменто Кингз»), Джейрен Джексон («Мемфис Гриззлиз»), Кайл Кузма («Лос-Анджелес Лейкерс»), Донован Митчелл («Юта Джаз»), Джейсон Тэйтум («Бостон Селтикс») и Трэй Янг («Атланта Хоукс»).



Почётными тренерами команд станут мощный форвард «Далласа» Дирк Новицки и разыгрывающий «Бостона» Кайри Ирвинг.