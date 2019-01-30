Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол /

«Филадельфия» победила «Лейкерс», несмотря на 36 очков Ингрэма

«Филадельфия» победила «Лейкерс», несмотря на 36 очков Ингрэма
Баскетбол / НБА

«Филадельфия Сиксерс» в гостях победил «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 121:105 в заключительном матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА. Ключевой во встрече стала первая четверть, которую «Филадельфия» выиграла со счётом 39:20. Гости реализовали 41,7% трёхочковых против 30,4% у соперника.

Самым результативным игроком встречи с 36 очками стал лёгкий форвард «Лейкерс» Брэндон Ингрэм. У победителей отличился центровой Джоэл Эмбиид, набравший 28 очков.

Теперь «Филадельфия» занимает 4-е место в Восточной конференции с соотношением побед и поражения 33-18, а «Лейкерс» – 9-е в Западной (26-25).

НБА - регулярный чемпионат
30 января 2019, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
105:121
(20:39, 33:25, 28:32, 24:25)
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Лос-Анджелес Лейкерс: Ингрэм - 36, Макги - 17, Колдуэлл-Поуп - 12, Харт - 9, Стивенсон - 8, Михайлюк - 7, Зубац - 7, Рондо - 5, Бизли - 4, Кузма, Карузо, Чендлер, Вагнер
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 28, Батлер - 20, Симмонс - 19, Мускала - 17, Редик - 13, Чендлер - 9, Шамет - 6, Макконнел - 4, Коркмаз - 3, Брюэр - 2, Джонсон
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент