«Филадельфия» победила «Лейкерс», несмотря на 36 очков Ингрэма

«Филадельфия Сиксерс» в гостях победил «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 121:105 в заключительном матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА. Ключевой во встрече стала первая четверть, которую «Филадельфия» выиграла со счётом 39:20. Гости реализовали 41,7% трёхочковых против 30,4% у соперника.



Самым результативным игроком встречи с 36 очками стал лёгкий форвард «Лейкерс» Брэндон Ингрэм. У победителей отличился центровой Джоэл Эмбиид, набравший 28 очков.



Теперь «Филадельфия» занимает 4-е место в Восточной конференции с соотношением побед и поражения 33-18, а «Лейкерс» – 9-е в Западной (26-25).