«Нью-Орлеан Пеликанс» не планирует спешить с обменом мощного форварда Энтони Дэвиса который заявил о желании покинуть команду, сообщает ESPN. Организация хочет изучить все возможные предложения и выбрать наилучший вариант. До закрытия трансферного окна 7 февраля сделка состоится только в том случае, если компенсация превзойдёт ожидания «Нью-Орлеана».
В то же время один из главных претендентов на услуги Дэвиса «Лос-Анджелес Лейкерс» стремится совершить обмен до закрытия трансферного окна 7 февраля. Это связано с тем, что «Бостон Селтикс», который также желает заполучить форварда и теоретически может предложить более выгодные условия, получит право осуществить подобный обмен только в межсезонье.
Контракт Дэвиса действует до окончания следующего сезона.
«Нью-Орлеан» не будет спешить с обменом Энтони Дэвиса