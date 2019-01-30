НБА оштрафовала Энтони Дэвиса на $ 50 тыс. за публичное требование обмена

НБА оштрафовала мощного форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвиса на $ 50 тыс. за то, что агент Рич Пол распространил через СМИ информацию о желании своего клиента быть обменянным, сообщает официальный сайт лиги. Это максимально возможная сумма штрафа. Агент мотивировал решение потребовать обмен тем, что игрок хочет выступать за команду, которая даст ему шанс бороться за чемпионский титул.



По действующему коллективному соглашению баскетболистам и их агентам запрещено публично просить об обмене. Тем не менее, по информации нескольких источников, в ближайшее время игрок через своих представителей даст понять, что наиболее предпочтительным вариантом продолжения карьере для него является «Лос-Анджелес Лейкерс». За «Лейкерс» выступает форвард Леброн Джеймс, чьим агентом также является Рич Пол.

«Нью-Орлеан» не будет спешить с обменом Энтони Дэвиса