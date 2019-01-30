Зубодробительный данк Окафора – в видеообзоре матча «Хьюстон» – «Нью-Орлеан»

«Хьюстон Рокетс» на своей площадке принимал «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА. Среди лучших моментов встречи оказались фирменные трёхочковые с отшагиванием назад и проход атакующего защитника «Хьюстона» Джеймса Хардена, а также зубодробительный данк в быстрой контратаке центрового «Нью-Орлеана» Джалила Окафора.



Матч завершился победой «Нью-Орлеана» со счётом 103:98. Самым результативным игроком встречи с 37 очками стал атакующий защитник «Хьюстона» Джеймс Харден. У победителей отличился центровой Джалил Окафор, набравший 27 очков. Теперь «Рокетс» занимают в Западной конференции 5-е место с соотношением побед и поражений 29-21, а «Пеликанс» – 12-е (23-28).

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