Победный баззер-битер Гэя – в видеообзоре матча «Сан-Антонио» – «Финикс»

«Сан-Антонио Спёрс» дома встречался с «Финикс Санс» в матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА. В число лучших моментов игры вошли победный бросок одновременно с финальной сиреной лёгкого форварда «Сан-Антонио» Руди Гэя, а также мощный данк в быстром отрыве лёгкого форварда «Финикса» Джоша Джексона.



Матч завершился победой «Сан-Антонио» со счётом 126:124. Самым результативным игроком встречи с 38 очками стал атакующий защитник «Финикса» Девин Букер. У победителей отличился мощный форвард Ламаркус Олдридж, набравший 29 очков. Теперь «Спёрс» занимают в Западной конференции 6-е место с соотношением побед и поражений 30-20, а «Санс» – 15-е (11-42).

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