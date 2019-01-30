«Автодор» планирует уволить Алимпиевича

«Автодор» планирует в ближайшее время уволить с поста главного тренера Душана Алимпиевича.



Алимпиевич возглавил саратовцев 19 ноября 2018 года, подписав контракт до конца текущего сезона. Под его руководством команда провела всего 13 встреч. При этом она одержала 4 победы при 4 поражениях в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ и выиграла 4 матча при 1 проигранном в Кубке Европы ФИБА. На данный момент «Автодор» занимает восьмое место в Лиге ВТБ с соотношением побед и поражений 6-8 и первое место в группе L второго этапа Кубка Европы ФИБА.

С начала нынешнего сезона «Автодор» возглавлял Сергей Мокин, с которым команда не смогла преодолеть квалификацию Лиги чемпионов ФИБА.