Евгений Пашутин может возглавить «Автодор»

Евгений Пашутин в ближайшее время может покинуть должность главного тренера «Канту» и возглавить «Автодор», сменив Душана Алимпиевича, сообщает Sportando.



49-летний Пашутин занял пост наставника итальянского клуба в минувшее межсезонье. Под его руководством команда одержала 7 побед при 10 поражениях и на данный момент занимает 11-е место в регулярном чемпионате Италии.



Пашутин выступал за «Автодор» в течение четырёх лет во время игровой карьеры. В качестве главного тренера он ранее работал со «Спартаком» из Санкт-Петербурга, ЦСКА, УНИКСом и «Локомотивом-Кубань», а также со сборной России. Наставник дважды приводил «Локомотив-Кубань» к победе в Еврокубке и становился чемпионом Единой лиги ВТБ во главе ЦСКА.

«Автодор» планирует уволить Алимпиевича