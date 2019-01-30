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Евгений Пашутин может возглавить «Автодор»

Евгений Пашутин может возглавить «Автодор»
Баскетбол / Единая лига ВТБ

Евгений Пашутин в ближайшее время может покинуть должность главного тренера «Канту» и возглавить «Автодор», сменив Душана Алимпиевича, сообщает Sportando.

49-летний Пашутин занял пост наставника итальянского клуба в минувшее межсезонье. Под его руководством команда одержала 7 побед при 10 поражениях и на данный момент занимает 11-е место в регулярном чемпионате Италии.

Пашутин выступал за «Автодор» в течение четырёх лет во время игровой карьеры. В качестве главного тренера он ранее работал со «Спартаком» из Санкт-Петербурга, ЦСКА, УНИКСом и «Локомотивом-Кубань», а также со сборной России. Наставник дважды приводил «Локомотив-Кубань» к победе в Еврокубке и становился чемпионом Единой лиги ВТБ во главе ЦСКА.

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