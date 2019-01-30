Родионов: приходом Пашутина намерены вернуть «Автодору» звание грозы авторитетов

Президент «Автодора» Владимир Родионов прокомментировал назначение Евгения Пашутина новым главным тренером саратовского клуба.



«Назначением Пашутина рассчитываем вернуть «Автодору» свой баскетбол и характер. Евгений является самым авторитетным и квалифицированным тренером среди всех российских специалистов.



После совместного анализа прежних разногласий мы сумели прийти к компромиссу и выработать с Пашутиным совместную стратегию дальнейшего формирования командной игры. Именно благодаря таким преобразованиям в тренерском штабе рассчитываем добавить команде бойцовских качеств, вернуть себе звание грозы авторитетов, а также порадовать наших болельщиков быстрой игрой и яркими победами на внутренней и международной аренах», – сказал Родионов пресс-службе «Автодора».