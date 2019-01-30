Итудис: отнесёмся к матчу с «Зеленой Гурой» серьёзно

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зеленой Гурой».



«Продолжаем наши выступления в этом сезоне, следующая по графику – «Зелена Гура». Это будет первый из трёх матчей, которые мы проведём за пять дней. Наш соперник – новичок турнира, но мы отнесёмся ко встрече серьёзно, готовимся очень внимательно», — приводит слова Димитриса Итудиса официальный сайт московского клуба.



Встреча ЦСКА и «Зелены Гуры» пройдёт в Москве сегодня, 30 января 2019 года. Начало встречи — в 19:00 по московскому времени. ЦСКА лидирует в турнирной таблице регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, «Зелена Гура» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице.